Giù dalla finestra dell’Inrca, morto un uomo

OSIMO - Un volo fatale dalla finestra dell’Inrca di Osimo, morto un uomo di 92 anni. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto ricostruito l’anziano, ricoverato in chirurgia generale, è morto sul colpo dopo una caduta di diversi metri.

Poco prima era stato visitato dal personale sanitario in seguito a un intervento. Rientrati in stanza, i sanitari hanno trovato la finestra aperta. In pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri di Osimo, il 118 e lo stesso personale ospedaliero. Soccorsi inutili. l'anziano era già caduto. Per gli investigatori prevale l’ipotesi del gesto volontario. (Foto di repertorio)