Cade nel vuoto e muore, tragedia ad Ancona

ANCONA - Cade nel vuoto e muore. Tragedia questa mattina in via Pesaro, a perdere la vita è stata una donna di 72 anni. Un passante l’ha vista cadere e ha fermato un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che passava in zona mentre stava rientrando in sede.

Sul posto anche l’automedica, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. La donna risiedeva in zona. Sul posto anche i carabinieri. L’ipotesi prevalente, al momento, è quella del suicidio.