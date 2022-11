Precipita dalla finestra e muore a 63 anni: tragedia in città. Per la donna inutili i soccorsi

ARCEVIA - Una donna di 63 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dalla finestra del suo appartamento. Il dramma nella mattinata di ieri, in località Conce.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza ma al suo arrivo il medico non ha potuto fare alto che constatare il decesso della donna. Per ora non è esclusa l'ipotesi del gesto volontario.