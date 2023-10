Lasciò l'auto ad Ancona e finse il suicidio, Adamo Guerra ritorna in Italia per divorziare dalla moglie

Dopo dieci anni è tornato in Italia Adamo Guerra, il 57enne di Lugo che nel 2013 simulò il suo suicidio, lasciando la sua auto al porto di Ancona, e che qualche settimana fa è stato ritrovato a Patrasso, in Grecia, dalla trasmissione Chi l'ha visto?. L'uomo ieri si è presentato in Tribunale a Ravenna per la prima udienza di divorzio dalla moglie Raffaella Borghi, che ha rivisto il compagno dopo ben dieci anni ed è scoppiata in lacrime. Guerra, intenzionato a tornare in Grecia il prima possibile, non si è opposto alla richiesta di divorzio della moglie e il processo è stato rinviato a dicembre.

L'uomo nel 2024 sarà processato anche per rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi alla moglie e alle due figlie. La citazione a giudizio della Procura ravennate è la conseguenza del fascicolo nato dalla querela che la moglie fece a settembre 2016 ai Carabinieri di Imola. Una denuncia che ha fatto emergere che la donna pensava che l'ex marito potesse essere vivo già nel 2016.

Da lì, la prima udienza era stata fissata per settembre 2019: ma il processo era stato sospeso perché l'imputato era stato dichiarato irreperibile fino a quando, nell'ambito del procedimento civile avviato dalla donna per il divorzio, a febbraio 2022, aveva fatto richiesta all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero) di essere cittadino italiano residente in Grecia. In seguito alla fissazione dell'udienza penale notificata ad aprile, a fine settembre si è tenuta un'udienza davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei, che, per una incompatibilità legata a una questione formale del precedente avvocato d'ufficio dell'uomo, ha rinviato tutto a gennaio in quella che dunque sarà la prima udienza del processo: moglie e figlie, che erano presenti, hanno manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile.