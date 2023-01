Telefona alla figlia e le dà l'addio, poi si uccide in casa

SAN PAOLO DI JESI - Si toglie la vita in casa dopo aver avvisato la figlia al telefono. L'uomo, 67 anni, ha deciso di farla finita usando un coltello. Inutili i soccorsi, allertati dalla stessa familiare. Il personale del 118 ha trovato l'uomo in casa già senza battito cardiaco. Non ancora chiariti i motivi che lo hanno spinto al gesto estremo, sui quali indagano i carabinieri.