Minaccia di buttarsi dal cavalcavia del Poggio e lo scrive in una lettera: salvato in extremis dai poliziotti

ANCONA - Minaccia di getarsi dal cavalcavia del Poggio, salvato dai poliziotti delle Volanti. A dare l’allarme, ieri pomeriggio, è stato un familiare che aveva appena trovato la lettera d'addio lasciata dal cinquantenne in casa.

I poliziotti, grazie al luogo segnalato proprio nella lettera, hanno raggiunto l'uomo che in quel momento si trovava in macchina. Era scosso ed emotivamente provato. Gli agenti hanno iniziato un lungo dialogo che ha permesso all'uomo di tranquillizarsi. Sul posto è poi arrivato un mezzo del 118, che ha portato il 50enne a Torrette per gli accertamenti del caso.