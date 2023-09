Chiama l'ex marito: «Mi sto per uccidere», salvata in extremis

ANCONA - Chiama l'ex marito e dice che vuole farla finita. E' lui a mettere in moto la macchina dei soccorsi. Giusto in tempo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, la Croce Gialla di Ancona e il 118. Gli agenti hanno riportato la donna, 71 anni, alla ragione. E' stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti.