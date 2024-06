Violentata in piscina dopo la festa, subito a processo un 25enne

ANCONA - C'è una richiesta di giudizio immediato per un 25enne di Norcia, accusato di aver stuprato, sul prato di una piscina nel quartiere di San Giovanni, a Perugia, una 21enne di Fabriano. La violenza sessuale risale al 19 luglio dello scorso anno. La Procura, contando sull'evidenza della prova (c'era stato un test del dna) ha chiesto che vada subito a processo, senza passare per l'udienza preliminare. La giovane era andata in Umbria con una amica più grande, in treno, per partecipare ad una sagra paesana, a Ponte Pattoli, una frazione perugina. In stazione le due ragazze avevano ricevuto un passaggio in auto da un amico. Alla festa avevano conosciuto un gruppo di ragazzi che si sarebbero offerti di riportarli in stazione. Non subito però. Prima hanno fatto tappa in una struttura comunale chiusa, con tanto di piscina. Erano almeno in quattro con le due ragazze che sono state molestate. Le telecamere li avevano ripreso mentre entravano. La 21enne avrebbe subito la violenza contro la sua volontà. Era sotto l’effetto dell’alcol quando ha ripreso conoscenza trovando uno dei ragazzi (il 25enne imputato) sopra di lei e un altro giovane che la teneva ferma per le spalle. Aveva denunciato tutto alla polizia. L’accusato, che ha sempre rigettato le accuse parlando di un rapporto consenziente, era stato identificato dal dna comparato con gli esami sulla ragazza e sugli slip. Il processo inizierà il 5 luglio prossimo davanti al collegio del tribunale di Perugia. È difeso dagli avvocati Vincenzo Bochicchio e Andrea Ulivucci.

Il pm Giuseppe Petrazzini contesta la violenza sessuale continuata e la violenza sessuale di gruppo aggravata e in concorso con altri, tutti minorenni (per loro c’è una indagine ancora aperta). La vittima è rappresentata dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Contestato all’imputato, nello stesso procedimento, anche le lesioni aggravate (in concorso con il fratello) per una aggressione ad un nordafricano, avvenuta il 10 giugno 2023, a cui avrebbe spaccato una sedia di metallo in testa e poi spruzzato una sostanza urticante.