Abbassa il finestrino e si masturba davanti alle studentesse minorenni, una lo fotografa e lo fa identificare

SENIGALLIA - Una foto fatta con il cellulare, da una studentessa, fa identificare e denunciare un esibizionista che a bordo della sua auto si masturbava al passaggio di ragazzine. È successo alle porte del centro, a giugno del 2018, vicino al McDonalds. La studentessa, all’epoca 17enne, era uscita di scuola, il Panzini, e con le amiche aveva raggiunto un vicino centro commerciale. Erano le 13, pieno giorno. All’andata una sua compagna di scuola aveva notato un uomo dentro una vettura che si toccava i genitali, incurante delle ragazzine lì vicino. Aveva chiamato la polizia per segnalarlo. Nella strada del ritorno era stata la 17enne, di Casine di Ostra, a vedere lo stesso uomo masturbarsi, vicino alla fermata del bus dove lei era diretta per prendere il mezzo pubblico e tornare a casa. La giovane non si è persa d’animo e ha fotografato l’auto per prendere il numero di targa dato poi alla polizia. Gli agenti avevano fatto un ricerca sottoponendo poi alle due studentesse delle foto dove entrambe avrebbero riconosciuto il masturbatore. L’anziano è finito a processo per atti osceni in luogo pubblico, aggravati per la vicinanza della scuola. L’uomo, un recidivo, è difeso dall’avvocato Fabrizio La Rocca. Ieri in tribunale, davanti al giudice Lamberto Giusti, ha testimoniato la studentessa che ha fatto la foto, oggi maggiorenne, riferendo i fatti. Prossima udienza il 5 giugno per sentire un poliziotto, l’altra studentessa che lo avrebbe visto ficcarsi e finire con l’esame dell’imputato. L’uomo respinge tutte le accuse.