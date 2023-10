Picchiata a bordo del bus dopo la scuola, studentessa di 19 anni finisce in ospedale

ANCONA - Era a bordo di un autobus scolastico e tornava a casa quando due fratelli l’avrebbero picchiata selvaggiamente. Presa di mira una studentessa di 19 anni. La giovane è stata soccorsa davanti alla stazione ferroviaria, dove era scesa dopo averle prese da due ragazzi, di origine straniera. Erano le 14 di oggi, in piazza Rosselli. I due fratelli le avrebbero anche sputato addosso. Il bus era un riservato che proveniva dalla scuola Podesti. Alla polizia, intervenuta subito dopo, la giovane ha riferito di essere stata aggredita da due ragazzi, due fratelli, a bordo dell'autobus. I due sono poi scesi alla fermata di piazza Ugo Bassi mentre lei a piazza Rosselli.

Lì ha chiesto l’intervento del 118. È arrivata sul posto una ambulanza della Croce Rossa che ha portato la 19enne in ospedale, per le cure. La polizia ha contattato la centrale di Conerobus per l’acquisizione di eventuali immagini ed informazioni da parte dell'autista.