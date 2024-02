Il caso dello studente del "Savoia", la Procura apre un fascicolo: l'ipotesi è istigazione al suicidio

ANCONA – Istigazione al suicidio. Questa l’ipotesi di reato emersa nel pomeriggio di ieri, in relazione al caso dell’adolescente precipitato dal terzo piano del “Savoia” nella mattinata di sabato. I primi accertamenti, svolti dalle forze dell’ordine, sono imperniati sulle testimonianze che sono state raccolte sul posto ed anche sull’analisi del cellulare del ragazzo e del quaderno dove avrebbe scritto parole che non lascerebbero dubbi sull’intenzionalità di quel gesto drammatico. Sono arrivati sul tavolo del pm Andrea Laurino, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda ma per ora agli atti non sembra esserci alcun indagato.

Le indagini, intanto, proseguono. Indirizzate a comprendere quale possa essere stato il contesto nel quale si è verificata quella che sarebbe potuta essere una tragedia, a capire se il disagio culminato in quel gesto abbia avuto nel recente passato qualche altro segnale, magari debole da non essere stato recepito nitidamente. La ricostruzione in questo senso, non pare avere particolari lati oscuri: il ritorno in classe dopo alcuni giorni passati con la famiglia sulla neve, l’interrogazione con la chiamata alla lavagna (motivata, a quanto sembra, dal mancato svolgimento di alcuni esercizi assegnati, che lo studente ha cercato di spiegare che non aveva ben compreso), quindi quel 2 e la nota didattica che devono aver pesato come un macigno. Poi la campanella. E quelle poche parole scritte sul quaderno, nel quale sembra che il ragazzo abbia messo nero su bianco tutta la frustrazione per quello che ha percepito come un fallimento, e concluso con un “vi voglio bene” che lacera l’anima.