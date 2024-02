Giù dalla finestra dopo un brutto voto, anche la Procura dei Minori apre un fascicolo

ANCONA - Non c’è solo un fascicolo aperto in Procura ordinaria ma anche in quella dei Minorenni sul caso dello studente del Savoia-Benincasa che sabato mattina si è buttato dalla finestra della sua classe dopo un brutto voto preso in Matematica. Sarà approfondito il contesto familiare come prevede la prassi. Il fascicolo, prettamente civilistico, servirà ad avere un panorama più allargato per capire il gesto del 14enne che è ancora ricoverato all’ospedale di Torrette ma non è in pericolo di vita. Intanto nell’informativa presentata dai carabinieri al pm Andrea Laurino non compare il 2, il voto che avrebbe preso durante una interrogazione e che sarebbe invece emerso da alcune testimonianze. Ci sarebbe solo la nota disciplinare per i compiti a casa non fatti. La Procura non ha disposto per ora accertamenti sul cellulare dello studente, probabilmente per tutelare la sua privacy, che è stato sequestrato insieme anche al quaderno dove ha scritto una frase di sconforto, prima di buttarsi dalla finestra, insieme al pin del telefonino. Il registro elettronico invece è stato visionato direttamente dai carabinieri la mattina stessa.