Studente del Savoia giù dalla finestra, la Procura ha chiesto l’archiviazione sul caso del brutto voto

ANCONA - La Procura chiede l'archiviazione sul caso dello studente del Savoia-Benincasa. Il 14enne si era buttato da una finestra della scuola, lo scorso 17 febbraio. Un volo dal terzo piano dopo una interrogazione di matematica che non era andata bene. Si era parlato di un brutto voto che la professoressa gli avrebbe dato, un 2 secco, per non aver fatto i compiti e per non aver saputo rispondere alle domante dell'interrogazione. Lo studente era tornato da qualche giorno dalla gita scolastica e non era preparato. Atteso l'orario dell'intervallo il 14enne aveva lasciato scritto un messaggio triste sul quaderno «scusatemi, ho fallito, vi voglio bene» rivolto ai genitori e alla sorella che frequenta la stessa scuola.

Poi aveva annotato il pin del cellulare in modo che i familiari potessero usare il suo telefonino se lui non fosse stato più nella condizione di farlo. Raggiunta una finestra, dentro la sua classe, quando l’ora era ormai finita e c’era l’intervallo, si era buttato di sotto. Un volto di circa 10 metri attutito dall'erba e dal terreno morbidi perché nei giorni scorsi aveva piovuto molto. Il giovane era finito in ospedale con diverse fratture ma non era stato mai in pericolo di vita e a maggio è tornato a scuola. A spingerlo a buttarsi era stata la vergogna del brutto voto che pensava di aver preso anche se quel 2 non è mai risultato sul registro elettronico. Ai carabinieri che hanno indagato era risultata solo una nota per i compiti non fatti. L'archiviazione è stata chiesta dal pubblico ministero Andrea Laurino, che aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. La parola ora passerà al gip che dovrà decidere se archiviare perché non si ravvisano reati penali o ordinare nuove indagini. Anche al tribunale di Minori era stato aperto un fascicolo a livello civilistico, per analizzare il contesto familiare.