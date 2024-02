Il giallo del voto e la caduta da 10 metri davanti a insegnante e compagni: «L'ho visto lì a terra»

ANCONA - I compagni di classe e l'insegnante lo hanno visto cadere giù dalla finestra del terzo piano alla terza ora. Un volo di circa 10 metri. E' vivo e fuori pericolo il 14enne precipitato stamattina dalla palazzina del Savoia Benincasa. A salvarlo è stato il manto erboso, ancora umido, che ha attutito il colpo. I carabinieri stanno accertando cause e dinamica di quanto accaduto, tra cui l'ipotesi che il giovane sia lasciato cadere dopo aver ricevuto un brutto voto e una nota. È questa, infatti, la voce più insistente tra gli studenti scioccati all'uscita della scuola.

Le testimonianze

«Mi trovavo in classe al piano di sotto, sono uscita e i compagni mi hanno detto che era volato fuori un ragazzo. L'ho visto lì a terra con la preside accanto» ha spiegato una ragazza. «Era vivo, muoveva i piedi» ricorda un'altra. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il giovane è stato portato a Torrette in codice rosso e con diversi traumi. La dirigente scolastica, Maria Alessandra Bertini, lo ha raggiunto in ospedale. La classe, sotto choc, ora è seguita da una psicologa. Un gruppo che, a detta di altri studenti dell'istituto, non ha particolari problemi. «Sono ragazzi tranquillissimi. In quella classe, per dire, io non ho mai visto bulli» spiega una ragazza. Dello stesso avviso la preside Bertini: «La classe è tranquilla e molto positiva, anche dal punto di vista dell'apprendimento».

«La nostra comunità scolastica e gli studenti sono sconvolti, i ragazzi hanno assistito a quello che è accaduto. Lo studente è vigile e ha parlato con i sanitari, i genitori sono con lui- continua la Bertini- erano presenti compagni e docente e lui improvvisamente è caduto. Il brutto voto? Di questo non so nulla ancora, posso dire che pochi giorni fa i ragazzi hanno ricevuto il documento di valutazione e nel suo caso era assolutamente positivo quindi nulla farebbe pensare a problemi legati all'apprendimento scolastico. E' sempre stato vigile e abbiamo tempestivamente chiamato il 118».

A Torrette si sono recati anche la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D'Amico e gli assessori comunali Antonella Andreoli, Marco Battino e Manuela Caucci. «Siamo rimasti sconcertati- ha spiegato Donatella D'Amico- siamo d'accordo sul fatto che c'è una fragilità molto diffusa nella gioventù di questo periodo ma non avremmo mai pensato a una situazione del genere. Siamo in attesa di capire come sta il ragazzo, sappiamo solo che è caduto ma prima di tutto vediamo come sta. Poi avremo tempo di capire le dinamiche». «Attendiamo il bollettino per capire come sta- ha detto l'assessore alle politiche educative Antonella Andreoli- incontreremo se possibile la famiglia. Speriamo bene».