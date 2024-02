La vergogna per il 2 in Matematica preso davanti ai compagni. Apre la finestra e si lancia nel vuoto

ANCONA - Un'interrogazione di Matematica andata male. Un voto, quel 2 preso sabato mattina davanti ai compagni, ha mandato in tilt la sua testa ed, improvvissamente, ha spento la sua voglia di vivere. Lo studente, un 14enne anconetano, si è sentito umiliato ed allora ha scelto la via più tragica: togliersi la vita. Per fortuna la caduta dal terzo piano dell'Istituto Savoia Benincasa è stato attutito dall'erba alta e bagnata. Prima di aprire la finestra e gettarsi nel vuoto, lo studente avrebbe aperto il suo quaderno e scritto alcune parole per salutare chi gli voleva bene. Quel giudizio negativo lo aveva lacerato e la paura di doverlo dire ai suoi genitori avrebbe poi fatto scattare l'estremo gesto. Un voto che sentiva come un vero e proprio fallimento: un macigno impossibile da sostenere.

E' stata una frazione di secondo. Il 14enne ha aperto la finestra mentre la docente stava parlando con alcuni studenti che, purtroppo, non hanno potuto far nulla. È tempestivamente accorso il dirigente scolastico Maria Alessandra Bertini ed è stato allertato il 118, arrivato immediatamente sul posto insieme alle Forze dell'ordine. Studenti e professori hanno assistito in lacrime ai primi soccorsi ed al trasporto del 14enne in ospedale. «Mi trovavo in classe al piano di sotto, sono uscita e i compagni mi hanno detto che era volato fuori un ragazzo. L'ho visto lì a terra con la preside accanto» ha spiegato una ragazza. «Era vivo, muoveva i piedi». Il ragazzo ha riportato diverse fratture ma, secondo quanto recita il bollettino dell'ospedale, sarebbe fuori pericolo. In queste ore è stata ascoltata la professoressa di Matematica e la dirigente scolastica. I carabinieri inoltre hanno sequestrato il cellulare del ragazzo ed il suo quaderno.