Prestiti per debiti da gioco, oltre 70 vittime finite nel mirino di due strozzini: tassi mensili del 5%. Due arresti

ANCONA - Una coppia di peruviani, marito e moglie di 50 e 56 anni, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Ancona. I due, secondo le indagini condotte dai militari, avrebbero prestato decine di migliaia di euro a persone con difficoltà economiche, chiedendo tassi d'interesse mensili pari al 5%.

Le indagini sono partite lo scorso febbraio quando un 45enne, residente in città, ha trovato la forza di denunciare ai carabinieri la vicenda in cui era rimasto coinvolto. L'uomo ha raccontato di aver richiesto alla coppia il prestito di 7mila euro, dovendo poi corrispondere ai due strozzini una cifra ben maggiore. Ulteriori accertamento hanno portato ad individuare altre due vittime. Anche loro, dopo aver richiesto il prestito di cospicui quantitativi di denaro, hanno ricevuto minacce dalla coppia di peruviani, con l’obiettivo di avere indietro un importo maggiorato da tassi usurai. La coppia sudamericana aveva approfittato dello stato di necessità delle ultime due vittime determinato dalla ludopatia, che li aveva indotti a richiedere decine di migliaia di euro in prestito per poter effettuare scommesse su svariati portali online.

I militari hanno pequisizione l'abitazione degli strozzini, trovando tutta la documentazione relativa ad ulteriori prestiti usurai concessi dalla coppia ad oltre 70 vittime di varie nazionalità. In possesso di tutti i dati necessari, i militari hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla condisca di svariate migliaia di euro presenti sui conti correnti e conti deposito della coppia, oltre che di ingenti somme contanti trovate in casa. Marito e moglie sono stati arrestati e dovranno rispondere di usura in concorso.