Strisce blu gratuite in tutta la città, l'iniziativa a sostegno dei negozi per il Black Friday

A sostegno delle categorie produttive, in particolare il commercio e artigianato, il Comune di Ancona, in collaborazione con MP Parcheggi, ha deciso di rendere gratuito per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre il parcheggio negli stalli contrassegnati con le righe blu per tutto il territorio comunale. L’iniziativa nasce per agevolare l’accesso ai vari centri commerciali naturali della città in occasione del Black Friday. Attività ripetuta anche per la giornata di sabato 28 novembre per non favorire eventuali assembramenti.

“La Giunta ha deciso di sostenere il commercio e artigianato in tutta le aree della città, finanziando l’iniziativa di MP che rende gratuiti tutti i parcheggi sulle strisce blu nel weekend. In questo modo vogliamo richiamare l’attenzione sulla promozione di quelli che sono i nostri centri commerciali naturali, che rappresentano un importante patrimonio per il nostro sistema produttivo locale. E' un doppio segnale quello che vogliamo dare. Primo: se potete evitate gli acquisti on line, sostenete le attività economiche di questa città. Secondo: venite con il mezzo che in questo momento vi fa sentire al sicuro. Abbiamo spesso incentivato l'uso di navette bus, ma sappiamo bene che in questo periodo occorre distribuire la domanda di trasporto su più modalità, compreso il mezzo privato che resta quello che dà maggiore sicurezza a persone e congiunti” affermano l’assessore alla Mobilità e parcheggi, Stefano Foresi e l’assessore al Piano Strategico, Ida Simonella.

Tutti i parcheggi al coperto gestiti da MP invece osserveranno la normale regolamentazione per il loro utilizzo.