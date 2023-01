Maltempo | Straripa il Nevola ad Arcevia. A Senigallia però il Misa inizia ad abbassarsi

SENIGALLIA - Il livello del fiume Misa inizia finalmente ad abbassarsi. La viabilità delle arterie stradali precedentemente chiuse in adozione delle misure di prevenzione è stata ripristinata. «Tutte le attività possono riprendere regolarmente - fa sapere il Comune di Senigallia - gli esercizi commerciali, la Biblioteca Antonelliana, gli impianti sportivi comunali, i luoghi della cultura, l'ufficio postale. Domani le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente». In questi minuti è però esondato il torrente Nevola nei pressi di Arcevia. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in particolar modo delle stazioni di Sassoferrato, Genga e Arcevia, che dalle prime ore del mattino sono impegnate sul territorio per monitorare il livello dei fiumi e la viabilità.