Il sentiero è chiuso da anni ma lui scende lo stesso, nella risalita resta bloccato: panico alle Due Sorelle

SIROLO - Prima è sceso alla spiaggia delle Due Sorelle attraversando il Passo del Lupo chiuso da anni poi, quando si è accorto che la risalita era troppo difficoltosa per le sue capacità, ha chiesto aiuto contattando i vigili del fuoco di Ancona. E' quando accaduto oggi pomeriggio sulla bellissima spiaggia che già dal mese di aprile attira persone da fuori città.

I vigili del fuoco sono intervenuti via mare con il gommone e hanno raggiunto il turista che si trovava sulla spiaggia con il suo cane. Lo hanno caricato a bordo e lo hanno lasciato alla Spiaggia Urbani di Sirolo. L'uomo per fortuna è uscito fisicamente illeso dalla brutta esperienza. Per lui solo un grande spavento.