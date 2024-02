Irregolari e senza documenti: dovranno lasciare il territorio nazionale entro sette giorni

ANCONA- Ancora una giornata di controlli nelle zone del Piano, degli Archi e della stazione. Il servizio Ad Alto Impatto voluto dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto dott. Saverio Ordine, ha visto coinvolti i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia unitamente agli operatori della questura dorica. Sono state 156 le persone identificate, di cui circa 37 i soggetti gravati da precedenti. I veicoli controllati sono stati 63, con 3 posti di controllo dislocati nelle zone più sensibili dei quartieri. Controllati anche diversi esercizi commerciali, ma non sono emerse irregolarità.

Nel corso del servizio è stato denunciato un giovane marocchino di 23 anni. Fermato nei pressi di piazza Ugo Bassi, era sprovvisto di documento di identità ed essendo irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato in questura dove gli è stato notificato il provvedimento del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Stessa sorte per un tunisino di 33 anni, fermato nei pressi della stazione. L’uomo sprovvisto di documenti è stato denunciato. Infine, a seguito del controllo straordinario effettuato, il Questore Capocasa ha emesso ulteriori 2 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un ecuadoregno di 28 anni e di un marocchino di 26 anni, entrambi, come i precedenti ed irregolari.