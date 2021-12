Immigrazione e reati ad Ancona, in 4 lasceranno l'Italia entro una settimana

Espulsi dal territorio, dovranno lasciare l’Italia entro una settimana. Il Questore ha disposto il provvedimento per due nigeriani, rispettivamente già conosciuti dalle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle leggi sugli stupefacenti. Espulsi anche un senegalese, gravato da precedenti per ricettazione, violazione della proprietà intellettuale, introduzione nello stato di prodotti con segni falsi e diverse trasgressioni della legge sull’immigrazione.

Un cittadino Moldavo detenuto a Montacuto sarà rimpatriato. E’ stato condannato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Questore Capocasa: «La sicurezza urbana è un valore prioritario, che si costruisce grazie alla sinergia tra tutti gli Uffici della Questura, che assicurano risposte reali e concrete alle istanze, che pervengono dalla comunità».