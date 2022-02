Lesioni a pubblico ufficiale e pericolosità sociale: tre espulsioni 

La polizia ha accompagnato un 24enne gambiano, irregolare sul territorio, al Centro Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi. La misura è stata attuata in esecuzione di un’espulsione giudiziaria per pericolosità sociale. Lo straniero, oltre ad avere precedenti di polizia, era stato condannato a 3 anni di reclusione per reati relativi a violazioni della normativa sugli stupefacenti. Il cittadino gambiano è stato prelevato dal personale della Polizia di Stato da Montacuto e dopo essere stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato accompagnato al CPR.

Sempre oggi, l’Ufficio immigrazione espulso un cittadino ghanese di 23 anni con precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un 30enne somalo è stato invece accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per poi essere scortato da personale specializzato in Finlandia. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa: «Il mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica si ottiene anche attraverso una legittima accoglienza ed integrazione degli stranieri e dunque con l’allontanamento di quei soggetti che rappresentano invece un pericolo per la comunità».