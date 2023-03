STRAGE DI CORINALDO | Sfera Ebbasta in tribunale: «Il peperoncino in discoteca era una cosa abbastanza nota»

ANCONA - E' in corso a Palazzo di Giustizia il filone bis della Strage di Corinaldo, quello sulle responsabilità relative alla sicurezza del locale, con nove persone imputate. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. Proprio durante quella serata si sarebbe dovuto esibire Sfera Ebbasta con un dj set previsto attorno all'una. Il trapper, informato della tragedia, non è mai arrivato alla Lanterna Azzurra: «Era cosa abbastanza nota l'utilizzo dello spray al peperoncino in discoteca - ha spiegato alla pm Valentina Bavai - per fortuna dopo Corinaldo non ne ho più sentito parlare. Quella sera io e il mio staff stavamo raggiungendo la discoteca Lanterna Azzurra a bordo di alcuni van quando abbiamo capito che era successo qualcosa di grave. Il mio manager mi ha informato della cosa e poi sono tornato in albergo».

