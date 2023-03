Lanterna Azzurra, chiesti 12 anni di condanna per l’ottavo della banda dello spray

ANCONA - Strage di Corinaldo, la Procura chiede 12 anni di condanna per Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese. La richiesta è arrivata oggi, dopo cinque ore di udienza, al tribunale dorico, dove l’imputato procede con il rito abbreviato. Il giovane è considerato dall’accusa l’ottavo membro della banda dello spray che agí alla Lanterna Azzurra, la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, per commettere furti di collanine d’oro tra gli avventori del locale. Sarebbe stato insieme agli altri sette componenti della banda della Bassa Modenese (uno è poi morto prima di finire a processo) che spruzzarono peperoncino nella discoteca di Corinaldo, causando la morte di cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Nel locale ci fu una fuga di massa e chi perse la vita rimase schiacciato da un muro umano.

Nell’udienza di oggi, davanti alla gup Francesca De Palma, hanno concluso la discussione i pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli, le parti civile e la difesa dell’imputato, rappresentato dall’avvocato Cristiano Prestinenzi. Marchi non era invece in tribunale. È rimasto sempre a piede libero. La giudice ha rinviato al 22 maggio per repliche e sentenza. Il resto della banda dello spray è stata condannata a pene fino a 12 anni, in via definitiva dalla Corte di Cassazione. La figura di Marchi era emersa in un secondo momento per questo si è proceduto a parte.