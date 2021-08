Strade, chiuso il tratto sulla Statale 571: al lavoro per ripristinare il traffico

Le squadre dell'Anas stanno gestendo il traffico al chilometro 12500, in corrispondenza di Recanati in provincia di Macerata

«Sulla strada statale 571 Helvia Recina è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 12,500, in corrispondenza di Recanati in provincia di Macerata, per consentire la rimozione di un albero pericolante a ridosso della sede stradale». Questo il contenuto della nota inviata questa mattina dall'Anas per allertare gli utenti della strada.

«Sul posto - si legge ancora - sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità gese per ripristinare appena possibile la circolazione».