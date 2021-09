Lavori sulla Statale, chiusure e deviazioni in direzione Ancona

Anas comunica che per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione all’altezza del comune di Falconara Marittima, un tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino” sarà provvisoriamente chiusa al traffico, nelle notti tra mercoledì 22 e venerdì 24 settembre dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. In particolare, questa fase dei lavori interesserà la rampa di collegamento in direzione Ancona, compresa tra il chilometro 74,200 ed il chilometro 74,400. Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale con indicazione preposta in loco.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.