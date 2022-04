Il semaforo promesso ancora non arriva: «Impossibile attraversare sicuri»

ANCONA - Ancora nessun semaforo a chiamata. Per attraversare la strada di Pontelungo, altezza cimitero del Pinocchio, bisogna quasi sfidare la sorte. Le strisce pedonali ci sono, ma tra due curve ravvicinate dove (complice una siepe) la visuale per gli automobilisti non è delle migliori. La chiusura dello svincolo per la Statale ha aumentato traffico e pericoli. Carlo Piccinini, residente, torna ad alzare la voce dopo la segnalazione dello scorso dicembre: «Da quando è stato chiuso lo svincolo per la Statale 16 a causa dei lavori, qui passano auto in continuazione e anche molti camion. Dov'è la sicurezza? Ci sentiamo presi in giro, perché c’erano state delle promesse». La questione è la stessa di quattro mesi fa.

Le strisce pedonali per attraversare ci sono, ma a ridosso di due curve. La visibilità per le vetture che arrivano, anche a velocità sostenuta, è già ridotta e per chi guida in direzione Baraccola ci si mette anche la folta vegetazione a bordo strada a complicare le cose. «Doveva essere talgiata, invece è ancora così- conclude Carlo- a questo punto mi rivolgo direttamente al sindaco, fate qualcosa».