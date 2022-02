Fiamme nella notte: l'auto a gpl è devastata

Auto in fiamme in via Barilatti ad Ancona. L'allarme è scattato ieri sera verso mezzanotte. La vettura, alimentata a gpl, era parcheggiata in una strada privata. Sono stati alcuni residenti a chiamare i soccorsi avvertendo il fumo e le fiamme sprigionarsi dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento il rogo con l'acqua e la schiuma antincendio. La macchina è andata completamente distrutta. Tutta l'area è stata messa in sicurezza e, per fortuna, nessuno è rimasto fisicamente coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.