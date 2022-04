Attraversamento impossibile, Foresi: «Semaforo? Tempi tecnici, ma ci sarà»

ANCONA - «La chiusura dello svincolo del Pinocchio è stata effettuata dall Anas , sicuramente il traffico sarà aumentato nella zona , ma la sicurezza in questo caso è più importante su tutto e il Comune non può che subirne le conseguenze». Lo spiega l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, in replica alla segnalazione relativa all’attraversamento pedonale antistante il cimitero del Pinocchio.

«Oltre le fasce pedonali ben visibili, abbiamo installato due lampeggianti adiacenti il passaggio pedonale- continua l’assessore- abbiamo potenziato la segnaletica verticale di preavviso a 100 e a 50 metri con il triangoli di passaggio pedonale, sono stati effettuati interventi per la sicurezza del pedoni. Ci siamo impegnati a installare un semaforo a chiamata pedonale e sicuramente con i tempi tecnici necessari manterremo l'impegno preso, perché inserito nel cronoprogramma dei lavori da realizzare da parte dell'assessorato al traffico».