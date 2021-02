Buche e avvallamenti, salti di corsia a tutta velocità: «Mai neppure un controllo»

Poche decine di metri di asfalto, ma ridotte male quanto basta da preoccupare i residenti di Sappanico e Candia. La strada che collega le due frazioni diventa una groviera all’altezza del Villaggio Verde. La corsia in direzione Candia è lasciata in preda alle buche e agli avvallamenti. In pochi minuti di sopralluogo non è difficile incontrare auto che sfrecciano invadendo la corsia opposta (GUARDA IL VIDEO). Alcuni residenti richiamano l’attenzione su una fuoriuscita d’acqua dall’asfalto e la indicano come possibile causa del dissesto stradale. «E’ così da circa un anno- spiega il residente David Zepponi- la strada è dissestata e nessuno ha fatto mai neppure un controllo. La situazione è molto pericolosa perché le auto, per evitare l’avvallamento, invadono l’altra corsia- spiega l’uomo- L’alternativa è rischiare di danneggiare la macchina in un punto dove, ricordiamo, passano anche autobus e scuolabus. Non c’è neppure un segnale che avvisa di questa situazione-conclude David- Questa è la parte più disastrata, ma tutta la via ha bisogno di manutenzioni». All’altezza dell’ingresso con il Villaggio Verde, dall’asfalto, si vede zampillare dell’acqua e non è escluso che quella possa essere la causa del problema.

La certezza, verificabile in qualunque momento della giornata, è che diverse auto invadono la corsia opposta anche a velocità sostenuta. Un rischio per la sicurezza stradale anche se ci si trova in pieno rettilineo.