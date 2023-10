Strada dimezzata dalla frana, corsia ridotta e auto contromano: «Paura di altri cedimenti»

CANDIA - Da poco meno di un anno la strada che collega Candia a Pontelungo è stata dimezzata dalla frana del 15 dicembre 2022. La riduzione di corsia ha imposto l'istituzione di un senso unico, ma c'è chi comunque scende contromano (VIDEO). La situazione è stata portata alla luce dall'Associazione Antidegrado. «Ad oggi siamo messi così, è stata solo recintata la zona e installato il segnale di divieto - spiega David Zepponi, residente di Candia e membro dell'associazione- speriamo mettano a posto nel più breve tempo possibile, se nessuno fa niente abbiamo paura che la frana possa avanzare come si vede dalle crepe sull'asfalto».

Fa discutere anche lo stato del manto stradale della via che collega la stessa Candia a Ghettarello. In questo caso è Giorgio Tremolini, anch'egli membro dell'associazione, a descrivere la situazione. Passando là ha perso, tempo fa, la targa della sua auto: «E' stato asfaltato, di recente, solo un breve tratto di poche centinaia di metri. Il resto è pieno di buche e avvallamenti pericolosi soprattutto per i ciclomotori. Questo tratto collega la parte sud di Ancona con diverse frazioni, è una strada molto frequentata e in uno stato veramente pietoso».

«L'Associazione Antidegrado ha un controllo capillare sulla città- spiega il portavoce, Fabio Mecarelli- tramite i suoi referenti dislocati nelle varie zone riesce a portare alla luce le problematiche presentate dai cittadini. Ci auguriamo che la nuova amministrazione prenda l'associazione come strumento di collaborazione, com'era nelle intenzioni di Paolo Baggetta, venuto a mancare di recente ma che sarà per sempre il nostro presidente»