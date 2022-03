Casine di Paterno-Gallignano, strada verso la sistemazione

ANCONA - La strada che collega Casine di Paterno a Gallignano verso la sistemazione. Lo ha annunciato in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini in risposta all’interrogazione del consigliere Tommaso Fagioli (Azione): «Quella strada è importante per le frazioni, il progetto c’è ed è già appaltato- ha spiegato Manarini- aspettiamo che si arrivi alla contrattualizzazione della ditta appaltatrice. E’ stato nominato il direttore dei lavori e sono già stati fatti sopralluoghi».

La segnalazione del dissesto era arrivata da un lettore, Paolo Baggetta (Associazione anti-degrado Ancona) con le immagini video della strada conosciuta come la "strada di ragno".