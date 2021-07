Maxi incendio di stoppie, vicino ci sono le bombole di Gpl: paura e traffico in tilt

Vigili del fuoco in azione a Chiaravalle per un grosso incendio divampato in un campo di stoppie a lato della strada provinciale verso Castelferretti (di fronte al distributore del Metano).

Il fuoco ha invaso anche i campi vicini. Sul posto tre squadre dei pomperi provenienti da Ancona, Jesi e Senigallia e il Funzionario di servizio. Tutti sono impegnati a spegnere il fuoco vicino alle abitazioni e a raffreddare i serbatoi di Gpl per uso domestico presenti lì vicino. L'incendio è in fase di bonifica. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte. Si segnalano, invece, probemi alla viabilità e file in quel tratto.