Stop alla guerra, tre giovani ucraini lanciano un flash mob per domenica 27 marzo

ANCONA- Un flash mob, spontaneo, per manifestare vicinanza alle vittime della guerra in Ucraina. E’ l’iniziativa di tre giovani ucraini, due ragazzi ed una ragazza, trapiantati ad Ancona per studio e lavoro ma vicini alle sorti del loro paese. Il tam tam si sta sviluppando via social con la speranza di raccogliere un buon numero di aderenti per lanciare un bel messaggio di pace.

Il ritrovo sarà per le 17 di domenica 27 marzo nella centralissima piazza Cavour. Sul volantino si invitano le persone che parteciperanno a portare bandiere (anche del proprio paese di origine), cartelloni e tutto il necessario per inneggiare alla pace e alla libertà.