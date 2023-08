Stop all'estate (per ora), temperature in calo e pioggia. Le previsioni ad Ancona

L'estate va in pausa in questo primo weekend di agosto, almeno in alcune regioni d'Italia. La perturbazione che ha già colpito il Nord sta continuando il suo viaggio verso il Mezzogiorno, con il maltempo che nelle prossime ore andrà a colpire le regioni meridionali, andando a scalfire gli effetti dell'anticiclone africano. L'aria fresca settentrionale che spingerà il fronte determinerà un deciso calo termico sulle regioni centrali, ma sarà causa di un deciso ridimensionamento delle temperature anche sul Sud Italia.

Le previsioni ad Ancona

Ad Ancona oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata, scrivono i colleghi di 3bmeteo, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3217m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.