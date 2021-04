Raccoglie la biancheria stesa, le gira la testa e cade di sotto: 40enne all'ospedale

Paura questa mattina in via dell'Arengo, nel centro di Offagna. Una donna è precipitata da una finestra finendo sopra un gazebo che l'ha sbalzata al suolo facendole fare un volo di 4 metri d'altezza.

L'incidente è avvenuto questa mattina. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna stesse raccogliendo della biacheria stesa quando, improvvisamente, avrebbe accusato un forte giramento di testa. Se da un lato la caduta è stata attutita da un gazebo che si trovava proprio sotto quel punto, dall’altra la struttura ha fatto da catapulta, sbalzandola a terra da un’altezza di quattro metri.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 mentre si alzava in volo anche l’elisoccorso Icaro. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Per fortuna la 40enne è rimasta sempre cosciente e non sembrerebbe in pericolo di vita.