Addio al parrucchiere Stefano Daviddi: «Un grande professionista dal cuore grande»

Stefano Daviddi è scomparso all'età di 53 anni per un malore improvviso. A dare il triste annuncio via social è la parrucchieria Amoa di via San Martino che lo ricorda per il suo cuore generoso e la grande professionalità. «Eri parte di noi da più di 10 anni ormai - si legge nel post della parrucchieria - l’unico maschio perfettamente sintonizzato con un team di sole donne, spiritoso ma mai eccessivo, esigente ma sempre disponibile, professionale ma con un animo incredibilmente rock&roll, portavi mani sapienti da noi, portavi un amico, portavi esperienza da noi, non solo sul campo ma di vita, con i tuoi infiniti viaggi, le tue conoscenze assurde, i tuoi aneddoti indimenticabili. Apprendere della tua scomparsa è stata una doccia gelida. Siamo state fortunate a conoscerti, tanto». Stefano, oltre ad essere un eccellente parrucchiere, era anche un formatore di grande esperienza con l'azienda Wella. «Ci mancherà moltissimo - dice la titolare del salone Amoa Sonia Brunella - e mancherà alle tante clienti che si affidavano a lui. Era più di un collega, era un amico».

Il parrucchiere, originario di Modena, è morto a Cattolica, città dove risiedeva da diverso tempo. Lascia la compagna e i tanti amici che gli volevano bene. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15, alla parrocchia di Santa Maria Assunta a Dinazzano di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia.