Addio a Stefania Mosca, moglie del farmacista Zecchini: aveva 47 anni

La comunità è in lutto per la morte della dottoressa Mosca. Era molto amata dai clienti della farmacia di piazza Roma dove gestiva la parte dedicata alla cosmetica

Si è spenta a soli 47 anni Stefania Mosca, moglie del farmacista Lorenzo Zecchini, l'omonima farmacia in piazza Roma. Anche lei lavorava nell'attività di famiglia dove si occupava, in particolare, di prodotti cosmetici.

Stefania si è arresa a una malattia e nella giornata di ieri è morta all'ospedale di Torrette.

L'intera comunità dorica è in lutto per la prematura scomparsa della donna e anche il Cab Stamura ha voluto dedicare un pensiero per la famiglia (il marito Stefano era dirigente della squadra). "Cab Stamura si stringe con affetto attorno alla famiglia Zecchini - si legge nel post - colpita dalla dolorosa scomparsa della cara Stefania, moglie di Lorenzo, dirigente biancoverde, e mamma della nostra atleta Arianna e di Paolo. Un affettuoso abbraccio". Il funerale sarà fissato nelle prossime ore.