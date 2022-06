Beve a tal punto da perdere i sensi, lo trovano davanti la stazione: soccorso un 26enne

ANCONA - Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso oggi alla stazione ferroviaria di Ancona. I soccorritori, intervenuti con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, lo hanno trovato disteso e privo di sensi. Il 26enne, si è scoperto, aveva abusato con l'alcol e per questo era svenuto.

Gli operatori del 118 lo hanno fatto riprendere per il successivo trasporto in ospedale. Il 26enne ora sta meglio e non è in pericolo di vita.