Il viavai di studenti blocca la Flaminia, caos mattutino: «Problema anche di sicurezza»

Flaminia “bloccata” all’altezza della stazione di Torrette dagli studenti che scendono dai mezzi pubblici per andare alla facoltà di medicina. Le diverse segnalazioni dei residenti sono state portate all’attenzione del consiglio comunale da Arnaldo Ippoliti (60100). A rispondere è stata Conerobus per voce dell’assessore ai trasporti Ida Simonella, che ha letto una relazione dell’azienda.

«Quella popolazione studentesca appartiene alla facoltà di medicina- ha detto la Simonella -le corse sulla tratta città-università e che riguardano anche l’istituto Volterra sono state potenziate dalla linea “30/”. In questo modo cerchiamo di distribuire meglio il traffico»-

«Prendo atto- ha replicato Ippoliti- ma questo è un problema anche di sicurezza oltre che di viabilità, il nuovo collegamento non è sufficiente. Il suggerimento è quello di trasferire qualche fermata in una via secondaria, la politica cittadine deve fare qualcosa».