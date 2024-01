La stazione di Palombina tornerà a vivere, sopralluogo in banchina: «Sarà la porta d'ingresso alla spiaggia»

ANCONA - Si candida ad essere la porta d'ingresso alla spiaggia sul litorale nord. La stazione di Palombina tornerà a vivere e il completamento del primo step dei lavori è previsto per giugno 2024. Sarà ripristinata la vecchia pensilina e, soprattutto, tornerà attivo il ristorante. Tutto conforme, anche esteriormente, al vecchio stile per un investimento da parte delle Ferrovie di circa 800mila euro. "E' un investimento su un patrimonio storico ma anche sulla Regione Marche, il treno è il mezzo di trasporto più sostenibilie su cui anche la Regione intende fare di più- ha detto l'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli- qui vogliamo l'arretramento dei binari e fare una grande metropolitana di superfice. Questa sazione ne è un simbolo, è prospicente al nostro mare e si presterebbe bene allo spostamento dei marchigiani. Non ci esprimiamo sui tempi complessivi di completamento, perché è un vizio italiano non riuscire a rispettarli".

La stazione funzionerà in un periodo ridotto dell'anno, come spiegato stamattina durante lo specifico sopralluogo da parte di Ferrovia, Regione e Comune. "Il Comune accoglie con favore questo recupero, che è un punto di ingresso a una spiaggia a cui gli anconetani tengono molto- ha detto Stefano Tombolini, assessore comunale ai lavori pubblici- la stazione oggi è segno di degrado di un territorio che vuole invece crescere e spero che questi lavori siano lo spunto per un miglioramento complessivo della situazione, come quello degli scolmatori".

"L'intervento nasce dal dialogo con gli operatori degli stabilimenti balneari, che vedevano in questa riqualificazione un'opportunità per la spiaggia e per l'intero territorio2 ha chiosato il consigliere regionale Marco Ausili.