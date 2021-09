Sorpreso alla stazione ubriaco, viola il foglio di via obbligatorio: denunciato

Ubriaco si aggira nei pressi della stazione ferroviaria. Quando i carabinieri del Norm di Ancona lo fermano per il controllo scoprono che aveva anche violato la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Falconara Marittima. Denunciato un 40enne di origine rumena senza fissa dimora.

Nel corso di ulteriori accertamenti sono state multate due persone. Un 18enne èstato sorpreso in Via Martin Luther King alla guida di un motociclo, sprovvisto di patente poiché mai conseguita. A lui è stata comminata una sanzione di 5mila euro. Inoltre i carabinieri hanno ritirato la patente ad un 73enne risultato positivo ad accertamento etilometrico con tasso di 0.59 g/l dopo aver causato un lieve sinistro stradale in Via della Montagnola.