Paura alla stazione, cade un pezzo di alluminio sopra le scale mobili: 18enne in ospedale

ANCONA - Si trovava nei pressi delle scale mobili, alla stazione dei treni di Ancona, quando un profilo in acciaio lo ha centrato in pieno dopo essersi staccato dal soffitto. Lui, un 18enne, è finito in ospedale.

E' quanto successo nella serata di ieri. Il pezzo di alluminio, utilizzato per coprire alcuni fili che passano proprio sopra le scale mobili, si è improvvisamente staccato e lo ha colpito in testa. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e portato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.