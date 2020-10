Girava in stazione con un coltello di 16 centimetri, fermato dalla polizia

Alla stazione di Ancona i poliziotti hanno fermato e indagato un 25enne che portava al seguito, custodito all’interno di una fodera, un coltello da caccia di grosse dimensione con una lama di 16 centimetri.

Sempre ad Ancona, la Polfer ha indagato in stato di libertà un 45enne italiano in violazione al divieto di avvicinamento alla ex compagna. Mentre una ragazza minorenne scappata da casa è stata rintracciata e affidata ad una comunità.