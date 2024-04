Vaga in stato confusionale importunando i clienti di un locale, 42enne al pronto soccorso

ANCONA – Lo avevano già soccorso nella giornata di giovedì, mentre in stato confusionale si aggirava lungo corso Garibaldi. Il personale sanitario della Croce Gialla è quindi intervenuto nuovamente per prestare aiuto ad un 42enne, da poco arrivato in Italia. L’uomo ieri sera era stato segnalato dalle parti di piazza Rosselli, mentre infastidiva alcune persone presenti in un locale: dopo il controllo degli agenti della Questura, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.