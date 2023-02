Ampliamento Statale, strada chiusa tra Falconara e Torrette: ecco quando

Per consentire l’avanzamento dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica” ad Ancona, da lunedì 6 marzo sarà provvisoriamente chiuso il tratto compreso tra gli svincoli di Falconara e Torrette (dal km 291 al km 297) esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, ad esclusione delle notti di sabato, domenica e festivi.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con apposita segnaletica di preavviso. I mezzi di soccorso potranno sempre transitare lungo la SS16 durante gli orari di chiusura, previo contatto telefonico con il referente di cantiere indicato nell’ordinanza di chiusura. Il completamento di questa fase è previsto entro il 17 giugno. Gli interventi riguardano l’ampliamento da due a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra Falconara e Torrette di Ancona e costituisce il primo lotto dei lavori di raddoppio nel tratto Falconara-Baraccola (variante di Ancona), per un investimento complessivo di 250 milioni di euro.

Nel dettaglio, sarà realizzata una nuova carreggiata in allargamento o affiancamento a quella attuale, mentre la carreggiata esistente sarà adeguata alle caratteristiche della nuova piattaforma stradale, compresi gli svincoli di Falconara e Torrette. Nell’ambito dei lavori è prevista la realizzazione di due nuove gallerie, l’adeguamento di due gallerie esistenti, la realizzazione di tre nuovi viadotti, la demolizione e ricostruzione di tre viadotti esistenti oltre alla sostituzione dell’impalcato di un viadotto ed alla demolizione di un altro viadotto. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.