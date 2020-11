Statale 76, auto a fuoco subito prima dell'imbocco della galleria

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 23 circa sulla Strada Statale 76 nel comune di Serra San Quirico per l'incendio di un'autovettura. Il fatto è avvenuto all'imbocco della galleria Gola della Rossa in direzione Jesi e sul posto sono arrivate 2 squadre di pompieri provenienti da Fabriano e Jes, che hanno spento l'incendio e messo l'area in sicurezza. Per fortuna la persona che era al volante è riuscita a metteresi in salvo e non ci sono stati feriti.