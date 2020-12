Statale 16, manutenzioni sulle rampe dei ponti: Anas parte il 9 dicembre

Partiranno mercoledì 9 dicembre i lavori di ristrutturazione delle rampe di accesso del ponte di via Pascoli, il primo di una serie di interventi disposti dall'Anas sulle rampe di accesso ai cavalcavia sopra la Statale 16 che si trovano nel territorio di Falconara. In via Pascoli sono previsti il rifacimento del manto stradale e la sostituzione dei guardrail. I cantieri verranno aperti ogni giorno a partire dalle 8.30, dopo l'orario di punta, per non aggravare i disagi ai residenti e agli automobilisti che utilizzano la strada quotidianamente. La viabilità sarà comunque garantita a senso unico alternato attraverso due semafori e, quando necessario, con la presenza di movieri. E' quanto prevede un'ordinanza dirigenziale pubblicata venerdì 4 dicembre all'albo pretorio, che resterà in vigore fino al termine dei lavori.

L'organizzazione dei cantieri è stata decisa dopo un incontro al Castello tra il sindaco Stefania Signorini, un rappresentante dell'Anas e i tecnici comunali e dopo un sopralluogo in via Pascoli dei tecnici dell'azienda con la polizia locale. I lavori interesseranno anche le rampe di accesso ai ponti di via Foscolo e di via del Tesoro, come anticipato dall'Anas in una lettera al Comune di Falconara inviata la settimana scorsa. L'impegno è stato preso dopo una serie di sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale e di un sopralluogo congiunto nel 2019 dei tecnici Anas, nel corso del quale era emersa l'assenza di problemi strutturali dei ponti e la necessità di sistemare le rampe, che mostrano segni di assestamento.