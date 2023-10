Al via la realizzazione degli stalli rosa, parcheggi gratuiti per donne incinte e genitori con figli fino a 2 anni

FALCONARA - Parte la realizzazione degli ‘stalli rosa’, posti auto riservati alle donne in dolce attesa e a tutti i genitori, mamme e papà, che viaggiano con figli fino a due anni di età. A Falconara ne saranno ricavati sette, grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture.

«L’anno scorso è stata accolta la richiesta di finanziamento avanzata dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e abbiamo individuato alcune zone strategiche per ricavare i nuovi ‘stalli rosa’, da realizzare in prossimità di uffici comunali e di altri servizi pubblici. Ora che i fondi sono stati formalmente contabilizzati ed è stata individuata l’azienda che realizzerà gli stalli possiamo partire». L’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale sarà completata la prossima settimana.

Gli ‘stalli rosa’ saranno realizzati in piazza Carducci, vicino all’ingresso del Castello (principale sede comunale), in piazza del Municipio vicino all’ingresso di Palazzo Bianchi, in via Roma a servizio dell’ufficio Anagrafe, in piazza della Libertà a pochi passi dalla delegazione municipale, in via Rosselli per raggiungere facilmente gli ambulatori dell’Asur e in via XX Settembre a poca distanza dalle Poste centrali.

Il finanziamento è stato ottenuto sulla base di una normativa contenuta nella legge 178/2020, cui è seguito il decreto attuativo 4 del 7 aprile 2022, che ha l’obiettivo di favorire la mobilità urbana ed extraurbana. Con tale finalità il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che provvedono a istituire spazi riservati. A Falconara il finanziamento per gli ‘stalli rosa’ è di 3.500 euro.