«Cicciona, ti ammazzo i gatti». Vicina stalker finisce a processo

SERRA DE’ CONTI - I primi litigi sono stati per il posto auto sotto casa. Da lì non si sono più riprese e l’antipatia reciproca è continuata. Battute acide, saluti mancati, piccoli dispetti ma poi una delle due avrebbe superato l’asticella con offese pesanti e anche minacce gravi. «Cicciona, ti ammazzo i gatti» sarebbe arrivata a dire una 54enne napoletana alla vicina di casa, 49enne, jesina. La donna aveva tre micetti che erano soliti uscire attorno la palazzina. Un giorno uno lo ha trovato davvero morto. Non si sa se sia stato avvelenato ma il sospetto è caduto su chi quella minaccia l’aveva fatta. Presa dallo sconforto e della rabbia la jesina ha denunciato la vicina ai carabinieri per una serie di persecuzioni che avrebbe subito a settembre del 2022.

La napoletana l’avrebbe aggredita verbalmente quando la vedeva passare, con espressioni quali «ti faccio vedere io, ti rovino, ti faccio giocare la casa, vedrai cosa ti combino, io ti distruggo, sei una cicciona, ti ammazzo i gatti». Poi l’avrebbe ripresa anche con il cellulare quando usciva di casa o la vedeva rientrare. Questo per intimidirla e provocarla. Ieri il giudice Alberto Pallucchini ha rinviato a giudizio la 54enne per stalking e il processo si aprirà il prossimo 16 settembre davanti al giudice Corrado Ascoli. L’imputata è difesa dall'avvocato Giuseppe Muzi. La jesina è parte civile con l'avvocato Michele Carluccio. Le due donne risiedono ancora nella stessa palazzina, una al piano di sotto con giardino e l’altra al piano superiore.